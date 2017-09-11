Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ayvacık'tan Behramkale istikametine giden Ali Bilgiç yönetimindeki 17 PB 776 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla orta refüje devrildi.



Kazada, sürücü Bilgiç ağır yaralandı.



Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Bilgiç'i Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.