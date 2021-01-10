Çanakkale'de tavuk yüklü TIR, su kanalına devrildi
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Çanakkale'de tavuk yüklü TIR, su kanalına devrildi

10.01.2021 23:35 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:39
Çanakkale'de tavuk yüklü TIR, su kanalına devrildi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde virajı alamayan tavuk yüklü TIR, su kanalına devrildi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde virajı alamayan tavuk yüklü TIR, su kanalına devrildi. TIR'daki tavuklardan bazıları öldü. 

Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy köyünde Mehmet Çapar'a ait çiftlikten 5 ton 300 kilo tavuk, Balıkesir'in Bandırma ilçesine gitmek üzereTIR'a yüklendi. A.D. yönetimindeki 10 AJH 33 plakalı TIR, kısa süre sonra kontrolden çıkarak, su kanalına devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, TIR'da bulunan tavuklardan bir kısmı öldü. Olay yerine çağrılan çekici ve vinç, devrilen TIR'ı kurtarma çalışmalarına başladı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.  


Çanakkale'de tavuk yüklü TIR, su kanalına devrildi
Çanakkale'de tavuk yüklü TIR, su kanalına devrildi
Çanakkale'de tavuk yüklü TIR, su kanalına devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

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