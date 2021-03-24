Çanakkale'de 'Orman Haftası' kapsamında 3 bin fidan dağıtıldı
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Çanakkale'de 'Orman Haftası' kapsamında 3 bin fidan dağıtıldı

24.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:50
Çanakkale'de 'Orman Haftası' kapsamında 3 bin fidan dağıtıldı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Orman Haftası' kapsamında çam fıstığı, lavanta ve biberiye fidanı dağıtıldı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Orman Haftası' kapsamında çam fıstığı, lavanta ve biberiye fidanı dağıtıldı. Türkiye'de 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yıldırım Akbulut Meydanı'nda bin 500 çam fıstığı, bin lavanta ve 500 biberiye fidanının dağıtımı yapıldı. Vatandaşların ilgisi nedeniyle 3 bin fidan yarım saat içerisinde tükendi.


Çanakkale'de 'Orman Haftası' kapsamında 3 bin fidan dağıtıldı
Çanakkale'de 'Orman Haftası' kapsamında 3 bin fidan dağıtıldı
Çanakkale'de 'Orman Haftası' kapsamında 3 bin fidan dağıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

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