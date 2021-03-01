Çanakkale'de maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir maden ocağındaki göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, henüz belirlenemeyen nedenle madende göçük meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Göçük altında kalan 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel