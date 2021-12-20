Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı - Haberler
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Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'de kaybolan 85 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kaybolan 85 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Saraycık köyündeki bir yaşlı bakım merkezinde kalan A.Ç'nin burada bulunamaması üzerine yetkililer durumu jandarmaya bildirdi.

Alzaymır hastası olan A.Ç'nin son görüldüğü yerde, jandarma, AFAD ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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