Çanakkale'de kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de kaybolan 85 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kaybolan 85 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Merkeze bağlı Saraycık köyündeki bir yaşlı bakım merkezinde kalan A.Ç'nin burada bulunamaması üzerine yetkililer durumu jandarmaya bildirdi.
Alzaymır hastası olan A.Ç'nin son görüldüğü yerde, jandarma, AFAD ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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