Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Bayramiç'ten Ezine istikametine giden Mustafa Çalışkan (31) idaresindeki 10 ACB 361 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Derya Gündüz (20) yönetimindeki 17 LN 965 plakalı otomobil Ağaçköy kavşağında çarpıştı.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Çalışkan ile yanında bulunan Hüseyin Efe (35) kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken, kadın sürücü Gündüz otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri, kadın sürücüyü sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Yaralı 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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