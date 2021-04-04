ÇANAKKALE - Gelecek Partisi'nin eski il başkanının da aralarında olduğu 12 kişi kumar oynarken yakalandı
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ÇANAKKALE - Gelecek Partisi'nin eski il başkanının da aralarında olduğu 12 kişi kumar oynarken yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Çan ilçesinde aralarında Gelecek Partisi'nin eski Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu 12 kişi yasa dışı kumar oynadıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde aralarında Gelecek Partisi'nin eski Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu 12 kişi yasa dışı kumar oynadıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Çan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi'ndeki bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar için yer ve imkan sağladığı belirlenen M.A. ile Gelecek Partisi'nin eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, "Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek", "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, umumi hıfzıssıhha kanununa muhalefet etmekten 3 bin 150 lira, kabahatler kanunu kumar oynamak ve oynatmak suçundan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 lira, toplamda ise 12 kişiye 52 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Dairede yapılan aramada çok sayıda oyun ve çetele kağıdı ile gelir ve veresiye hesaplarının yazılı olduğu evraklar ele geçirildi.

Öte yandan, polisin operasyon yaptığını öğrenen Hüseyin Yıldırım, binanın ikinci katındaki pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada bacağı kırılan Yıldırım, Çan Devlet Hastanesinde bacağının alçıya alınmasının ardından evine götürüldü.

Yıldırım, geçen yıl mayıs ayında aynı yerde kumar oynadığı sırada polise yakalanmak üzereyken binadan aşağıya atlamıştı ve kolu kırılmıştı. Hüseyin Yıldırım bu olayın ardından yaptığı basın açıklamasında, hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, söz konusu daireye kumar oynamaya değil bir mükellefinin daveti üzerine çay içmeye geldiğini, olayla bir ilgisi bulunmadığını belirtmişti.

ÇANAKKALE - Gelecek Partisi'nin eski il başkanının da aralarında olduğu 12 kişi kumar oynarken yakalandı
ÇANAKKALE - Gelecek Partisi'nin eski il başkanının da aralarında olduğu 12 kişi kumar oynarken yakalandı
ÇANAKKALE - Gelecek Partisi'nin eski il başkanının da aralarında olduğu 12 kişi kumar oynarken yakalandı
ÇANAKKALE - Gelecek Partisi'nin eski il başkanının da aralarında olduğu 12 kişi kumar oynarken yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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