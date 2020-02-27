Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu
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Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu

Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu bir feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu.

27.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:21
Son dakika: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu

'nda içinde çok sayıda yolcu ve aracın bulunduğu bir feribot, iskeleden ayrıldıktan sonra karaya oturdu. Kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya vuran feribotu kurtarmak için, bölgeye çok sayıda kurtarma botu sevk edildi.

LODOS NEDENİYLE SÜRÜKLENDİ

Özel bir şirkete ait olan yolcu ve araç taşımacılığı yapan ' Kaptan-2' isimli feribot, 'ya gitmek üzere saat 12.00'de Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden hareket etti. Bölgede şiddetli lodos nedeniyle feribot sürüklenip iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu.


İÇİNDE ÇOK SAYIDA YOLCU VAR

İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi.

Kaynak: İHA


Haber Videosu

: İçinde çok sayıda yolcu bulunan feribot Çanakkale'de lodos sebebiyle karaya oturdu
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