ÇANAKKALE - Şiddetli fırtına ve sağanak bazı evlerin çatısını uçurdu
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ÇANAKKALE - Şiddetli fırtına ve sağanak bazı evlerin çatısını uçurdu

Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan fırtına bazı evlerin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde sağanak su baskınlarına neden oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan fırtına bazı evlerin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde sağanak su baskınlarına neden oldu.

Ayvacık'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına, Sazlı, Büyükhusun ve Dibekli köylerinde bazı evlerin çatılarına zarar verdi.

Çok sayıda ağacın yanı sıra elektrik direklerinin de devrilmesine yol açan fırtına nedeniyle bazı köylerde enerji kesintisi yaşandı.

Ezine ve Bayramiç'te ise sağanak bazı derelerin debilerini yükseltti. Dere yakınındaki tarım arazilerinde su baskınları yaşandı, köyler arasında ulaşımı sağlayan köprüler su altında kaldı.

Sağanak ve fırtınadan zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

ÇANAKKALE - Şiddetli fırtına ve sağanak bazı evlerin çatısını uçurdu
ÇANAKKALE - Şiddetli fırtına ve sağanak bazı evlerin çatısını uçurdu
ÇANAKKALE - Şiddetli fırtına ve sağanak bazı evlerin çatısını uçurdu
ÇANAKKALE - Şiddetli fırtına ve sağanak bazı evlerin çatısını uçurdu
ÇANAKKALE - Şiddetli fırtına ve sağanak bazı evlerin çatısını uçurdu
ÇANAKKALE - Şiddetli fırtına ve sağanak bazı evlerin çatısını uçurdu
ÇANAKKALE - Şiddetli fırtına ve sağanak bazı evlerin çatısını uçurdu
ÇANAKKALE - Şiddetli fırtına ve sağanak bazı evlerin çatısını uçurdu
ÇANAKKALE - Şiddetli fırtına ve sağanak bazı evlerin çatısını uçurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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