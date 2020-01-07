Çanakkale'de Eceabat-Kilitbahir seferlerinde aksamalar yaşanıyor
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Çanakkale'de Eceabat-Kilitbahir seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, il genelinde görülen poyraz fırtınası ve kar yağışı sebebiyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı.

07.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:07
Çanakkale'de Eceabat-Kilitbahir seferlerinde aksamalar yaşanıyor

'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, il genelinde görülen ve kar yağışı sebebiyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı. hattında da iptal edilen seferler sabah 09.30 itibariyle yeniden başladı.


Gestaş firmasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "07.01.2020 Salı günü saat 02.54 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarımız geçici bir süreyle durdurulmuştur. Yine Çanakkale Liman Başkanlığı kararıyla, Lapseki-Gelibolu hattında karşılıklı olarak yapılan saat 08.00 seferleri sonrası geçici bir süreyle seferlere ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Yapılan bu açıklamadan sonra Eceabat seferlerinin saat 09.30 itibariyle yeniden başladığı duyuruldu.


Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Güney Marmara hatlarında da 2 gündür sefer yapılamıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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