Çanakkale'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Çanakkale'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Bülent Ersöz - Haberler | Güncel
Çanakkale'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Eceabat'tan Gelibolu ilçesi istikametine seyreden Celil Koray Tosun idaresindeki 17 GF 532 plakalı motosiklet, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpıp devrildi.

Kazada sürücü Celil Koray Tosun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tosun'un evli ve bir çocuk babası olduğu, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında görev yaptığı öğrenildi.

AA / Bülent Ersöz - Son Dakika Haberleri

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