Çanakkale'de denize giren kişi boğuldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde serinlemek için denize giren kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde serinlemek için denize giren kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçükkuyu beldesi sahilinde denize giren Metin Koçer'in bir süre sonra hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, yaşlı adamı karaya çıkardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Koçer müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emekli asker olduğu öğrenilen Koçer'in cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Erdinç