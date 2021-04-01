Çanakkale'de deniz yıldızı fosili ele geçirildi
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Çanakkale'de deniz yıldızı fosili ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çanakkale'de deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.H.K. isimli şüphelinin iş yerinde yaptıkları aramada yaklaşık 14x14 santimetre ebatlarında milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 1 adet taşlaşmış deniz yıldızı fosili ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.H.K., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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