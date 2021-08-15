Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINDAÇanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünün yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkisinde saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünün yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkisinde saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına 4 helikopter, 20 arazöz, çevre belediyelerine ait itfaiye araçları, çok sayıda işçi ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı. Yangında, 10 dönüm alanda bulunan kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü. Yangını soğutma çalışmaları devam ederken, son 1 ayda bölgede 6'ncı kez yangın çıkması sebebiyle, jandarma ekipleri sabotaj ihtimalini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen