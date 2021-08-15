Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı orman yangını (2)
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Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı orman yangını (2)

Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

YANGIN KONTROL ALTINDAÇanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünün yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkisinde saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünün yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkisinde saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına 4 helikopter, 20 arazöz, çevre belediyelerine ait itfaiye araçları, çok sayıda işçi ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı. Yangında, 10 dönüm alanda bulunan kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü. Yangını soğutma çalışmaları devam ederken, son 1 ayda bölgede 6'ncı kez yangın çıkması sebebiyle, jandarma ekipleri sabotaj ihtimalini araştırıyor.

 


Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı orman yangını (2)
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı orman yangını (2)
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı orman yangını (2)
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı orman yangını (2)
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı orman yangını (2)
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı orman yangını (2)
Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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