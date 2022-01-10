Çanakkale'de akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a otomobil çarptı: 5 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Haberler | Güncel
KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUÇanakkale'nin Biga ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki TIR'a çarpan Birkan Gugul yönetimindeki otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
ÇANAKKALE (DHA) - KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki TIR'a çarpan Birkan Gugul yönetimindeki otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden diğer 4 kişinin Hasan Tahsin Ergün, Damla Aytaş, İlknur Arslan ve Eda Ertekin olduğu belirlendi.
Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale),
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Son Dakika Haberleri
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