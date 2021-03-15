ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güney yönlerden boğaza girecek gemilerin kaptanlarına telsizden anons yapılarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Ayrıca, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ yetkilileri, yoğun sisten dolayı Gelibolu-Lapseki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel