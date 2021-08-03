Canadair CL-415 özellikleri nelerdir, hangi ülkenin? Yangın söndürme uçağı Canadair CL-415 teknik özellikleri nedir? Türkiye'de bu uçaktan var mı?
Dünyanın en iyi yangın söndürme uçaklarından birisi olarak kabul edilen Canadair CL-415 uçağının teknik özellikleri nelerdir merak edildi. Twitter'da da gündem olan Canadair CL-415 uçakları hangi ülkeye aittir? Canadair CL-415 hangi ülkenin malıdır? Türkiye'de kaç tane Canadair CL-415 uçağı var? Canadair CL-415 tüm özellikleri sizlerle...
Yangın söndürme uçaklarından birisi CL-415 model uçaklardır. Peki, CL-415 nedir? CL-415 hangi ülkeye ait? CL-415 teknik özellikleri nelerdir? CL-415 uçağından ülkemizde var mı, kaç tane var? CL-415 uçağı kaç ton su alıyor? CL-415 ile ilgili bilgiler...
CANADAİR CL-415 NEDİR?
Canadair CL-415 veya Bombardier 415, Canadair tarafından üretilen Kanada yapımı bir amfibyen uçaktır. Uçak, CL-215 temelli olup havadan yangın söndürme için özel olarak tasarlanmıştır.
CL-415 UÇAĞI HANGİ ÜLKENİN MALIDIR?
CL-415 yangın söndürme uçakları Kanada yapımı uçaklardır.
TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU!
Twitter TR trend sıralamasında şuanda #CL-415 etiketi 1. sırada yer alıyor.
CL-415 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Mürettebat: 2
Yük kapasitesi: 2,900 kg
Uzunluk: 19.82 m
Kanat açıklığı: 28.6 m
Yükseklik: 8.92 m
Kanat alanı: 100.33 m²
Boş ağırlık: 12,880 kg
Azami kalkış ağırlığı: 19,890 kg
Motor: 2 × Pratt & Whitney Canada PW123AF turboprop
CL-415 HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?
- ABD
- Fas
- Fransa
- Hırvatistan
- İtalya
- İspanya
- Kanada
- Malezya
- Yunanistan