Canadair CL-415 özellikleri nelerdir, hangi ülkenin? Yangın söndürme uçağı Canadair CL-415 teknik özellikleri nedir? Türkiye'de bu uçaktan var mı?

Dünyanın en iyi yangın söndürme uçaklarından birisi olarak kabul edilen Canadair CL-415 uçağının teknik özellikleri nelerdir merak edildi. Twitter'da da gündem olan Canadair CL-415 uçakları hangi ülkeye aittir? Canadair CL-415 hangi ülkenin malıdır? Türkiye'de kaç tane Canadair CL-415 uçağı var? Canadair CL-415 tüm özellikleri sizlerle...

Yangın söndürme uçaklarından birisi CL-415 model uçaklardır. Peki, CL-415 nedir? CL-415 hangi ülkeye ait? CL-415 teknik özellikleri nelerdir? CL-415 uçağından ülkemizde var mı, kaç tane var? CL-415 uçağı kaç ton su alıyor? CL-415 ile ilgili bilgiler...

CANADAİR CL-415 NEDİR?

Canadair CL-415 veya Bombardier 415, Canadair tarafından üretilen Kanada yapımı bir amfibyen uçaktır. Uçak, CL-215 temelli olup havadan yangın söndürme için özel olarak tasarlanmıştır.

CL-415 UÇAĞI HANGİ ÜLKENİN MALIDIR?

CL-415 yangın söndürme uçakları Kanada yapımı uçaklardır.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU!

Twitter TR trend sıralamasında şuanda #CL-415 etiketi 1. sırada yer alıyor.

CL-415 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat: 2

Yük kapasitesi: 2,900 kg

Uzunluk: 19.82 m

Kanat açıklığı: 28.6 m

Yükseklik: 8.92 m

Kanat alanı: 100.33 m²

Boş ağırlık: 12,880 kg

Azami kalkış ağırlığı: 19,890 kg

Motor: 2 × Pratt & Whitney Canada PW123AF turboprop

CL-415 HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?