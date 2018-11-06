Can Yaman'ın Sürpriz Aşkı! Gönlünü Tasarımcısına Kaptırdı

Can Yaman'ın Sürpriz Aşkı! Gönlünü Tasarımcısına Kaptırdı

Son günlerde farklı isimlerle adı aşk dedikodularına karışan yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın, gönlünü tasarımıcısına kaptırdığı iddia edildi.

Son dönemin parlayan yıldızı Can Yaman, şu sıralar 'Erkenci Kuş' dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Bir süre önce rol arkadaşı Demet Özdemir'le aşk yaşadığı konuşulan Can Yaman'ın başka bir isimle sürpriz aşk yaşadığı iddia edildi.

GÖNLÜNÜ TASARIMCISINA KAPTIRDI

Can Yaman'ın kalbini tasarımcı Elif Tutarkaban'a kaptırdığı iddia edildi. Yaman'ın rol aldığı dizide taktığı aksesuarları tasarlayan Tutarkaban ile 5 aydır aşk yaşadığı öne sürüldü. Can Yaman'ın hakkında çıkan aşk iddialarına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

ONLAR DA DİZİ SETİNDE TANIŞMIŞTI

Can Yaman'ın şimdilerde rol aldığı dizideki takılarını tasarlayan Elif Tutarkaban'la aşkı, akıllara Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i getirdi.

Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisinde rol alırken Dizer de oyuncunun stil danışmanlığını yapıyordu. Tatlıtuğ çiftinin yıllar önce sette başlayan aşkı, 2015 senesinde nikah masasına taşındı.

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YORUMLAR (17)

  • İSİM:
    bunlar da sadece güzel bir yüzden ibaret olduğu için aşk yaşayınca adını duyuyoruz. çünkü yapacak işleri yok
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  • VE.. VE... VE.... VE......:
    bu çocuk dizilerde birbirine benzer rollerde oynuyo sürekli. ve oyunculu çok vasat. ve yapmış olduğu vücuttan başka bir albenisi yok. ve çok itici soğuk bi tip
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    AA: 'Cok vasat' diye bi terim yoktur. Vasat orta demektir bi ogrenemediniz
    6 4 Yayından Kaldır
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