Can Yaman'ın Sürpriz Aşkı! Gönlünü Tasarımcısına Kaptırdı

Son dönemin parlayan yıldızı Can Yaman, şu sıralar 'Erkenci Kuş' dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Bir süre önce rol arkadaşı Demet Özdemir'le aşk yaşadığı konuşulan Can Yaman'ın başka bir isimle sürpriz aşk yaşadığı iddia edildi.

GÖNLÜNÜ TASARIMCISINA KAPTIRDI

Can Yaman'ın kalbini tasarımcı Elif Tutarkaban'a kaptırdığı iddia edildi. Yaman'ın rol aldığı dizide taktığı aksesuarları tasarlayan Tutarkaban ile 5 aydır aşk yaşadığı öne sürüldü. Can Yaman'ın hakkında çıkan aşk iddialarına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

ONLAR DA DİZİ SETİNDE TANIŞMIŞTI

Can Yaman'ın şimdilerde rol aldığı dizideki takılarını tasarlayan Elif Tutarkaban'la aşkı, akıllara Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'i getirdi.

Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisinde rol alırken Dizer de oyuncunun stil danışmanlığını yapıyordu. Tatlıtuğ çiftinin yıllar önce sette başlayan aşkı, 2015 senesinde nikah masasına taşındı.