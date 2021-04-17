Can Yaman'la ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın fotoğrafı olay oldu
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Can Yaman'la ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın fotoğrafı olay oldu

Can Yaman'la ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın fotoğrafı olay oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Can Yaman'ın Instagram'ı kapatmasının nedeni bir süredir birlikte olduğu ve evlilik yolunda ilerlediği Diletta Leotta ile ayrıldığı olarak gösterilmişti. İddialara cevap vermeyen İtalyan sunucu, göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı. İşte detaylar...

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Can Yaman'ın evlilik hazırlığı yaptığı İtalyan sunucu Diletta Leotta'nın son paylaşımı dikkat çekti. Sunucunun, göğüs dekolteli karesi ve gözlük takması sosyal medyanın gündemi oldu. Leotta'ya bir saat olmadan 2 bine yakın mesaj geldi. Birçok takipçi sunucuya, övgü dolu mesajlar gönderdi.

Can Yaman'ın da Instagram'ı kapatması nedeniyle, çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. İki taraftan da bir açıklama gelmezken, sunucunun daha önce oyuncuyla paylaştığı kareleri de silmediği görüldü.

Kaynak: Snob Magazin

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