Can Yaman'la ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın fotoğrafı olay oldu

Can Yaman'ın Instagram'ı kapatmasının nedeni bir süredir birlikte olduğu ve evlilik yolunda ilerlediği Diletta Leotta ile ayrıldığı olarak gösterilmişti. İddialara cevap vermeyen İtalyan sunucu, göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı. İşte detaylar...