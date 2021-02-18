Can Nergis, Yasak Elma'ya veda edecek

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Ekranların entrika bombası yapımı Yasak Elma, dizinin kötü karakteri Can Nergis ile yollarını ayırıyor. Mert karakterine hayat veren ünlü oyuncunun hangi bölümde diziden ayrılacağı ise netlik kazanmadı.

Yakın zamanda kadrosuna dahil ettiği Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya ile hikayeyi daha da güçlendiren Yasak Elma, bu kez ayrılık haberi ile gündeme geldi.

DİZİNİN ÖNEMLİ KARAKTERLERİNDEN BİRİYDİ

FOX TV ekranlarının entrika bombası dizisi, oyuncu Can Nergis ile yollarını ayıracak. Yakın zamanda diziye veda edece olan oyuncu, yapımın entrikaları güçlendiren önemli isimlerinden biriydi. Med yapım imzasını taşıyan Yasak Elma, Can Nergis'i Gökhan Alkan ile birlikte yapıma aynı zamanda dahil etmişti. Diziye ilk olarak Kerim karakteri ile katılan ünlü oyuncu, rolü gereği hikayeye Mert olarak devam etmişti.