Can Nergis, Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu! Pazartesi günleri FOX izleyicisiyle buluşmaya devam eden "Yasak Elma" dizisinin kadrosuna sevilen oyuncu Can Nergis katıldı.

Nergis, çok yakında dahil olacağı dizide Mert karakterine hayat verecek.

Mert, Kerim'in (Gökhan Alkan) üniversiteden sınıf arkadaşı ve ortağı olarak izleyici karşısına çıkacak. Espirili ve zeki bir karakter olan Mert, Kerim'le birlikte Argun'ların hayatına girince, onun da hayatı etkilenecektir.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata'nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü 16 Mart Pazartesi saat 20.00'de FOX'ta.

Kaynak: Bültenler