Can dostların yeni yuvasındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı
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Can dostların yeni yuvasındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Yerel

Can dostların yeni yuvasındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, tarafından 10 Nisan 2021'de temeli atılan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Can dostların yeni yuvasındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, tarafından 10 Nisan 2021'de temeli atılan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi, mevcut haliyle günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi nedeniyle yenileme çalışması başlattığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde inşaat çalışmaları tamamlandı. Can dostların konuk olacağı kulübeleri ve idare binasını tamamlayan ekipler, Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın, yeniden modern bir şekilde dizayn ettiği 17 bin 54 metrekarelik merkezde, can dostların tedavilerinde kullanılmak üzere son teknoloji cihazlarla desteklenecek tam teşekküllü ameliyathane ve laboratuvar bulunacak. Laboratuvar biriminde ultrason, kan sayım ve röntgen işlemlerinin gerçekleştirilebileceği yeni yuvada, 51 köpek kulübesi, kedi evi, büyükbaş hayvan barınağı ve idari bina yer alıyor. Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmaların Eylül ayının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Can dostların yeni yuvasındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı
Can dostların yeni yuvasındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı
Can dostların yeni yuvasındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı
Can dostların yeni yuvasındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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