Can dostlar Narlıdere Belediyesi'ne emanet!
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Can dostlar Narlıdere Belediyesi'ne emanet!

Can dostlar Narlıdere Belediyesi'ne emanet!
Bültenler - Haberler | Güncel

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, 2021 yılının ilk 4 ayında 3 bin 782 sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi.

Yerinde ya da poliklinikte uygulanan tedavi, aşılama, bakım ve kısırlaştırma işlemleriyle can dostların sağlığı koruma altına alındı. Başkan Ali Engin ''Can dostlarımızın yaşam hakkını koruyor ve sahip çıkıyoruz" dedi.

4 AYDA 3 BİN 782 HAYVAN TEDAVİ EDİLDİ

Tam donanımlı hayvan nakil aracı ve uzman ekipleriyle can dostların sağlığı için seferber olan Narlıdere Belediyesi, son 4 aylık süreçte 3 bin 782 can dosta şifa dağıttı. Bu süreçte; 458 hayvan kısırlaştırıldı, 2 bin 319'u aşılandı. 36 sokak hayvanı da sahiplendirilip yeni yuvalarına kavuşturuldu. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde de düzenli olarak mama ve su dağıtımı yapıldı.

'SOKAK HAYVANLARINA KARŞI HERKES DUYARLI OLMALI''

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Sahipsiz can dostlarımıza her alanda olduğu gibi sağlıkta da en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Her türlü bakım ve tedavilerini belediye olarak üstleniyoruz. Çalışmalarımızı Narlıdereli hemşerilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bizlere emanet olan can dostlarımız için daha modern yaşam koşulları sağlamak adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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