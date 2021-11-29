Çan'da yıldırımın düştüğü 12 mirasçılı metruk bina kül oldu - Haberler
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Çan'da yıldırımın düştüğü 12 mirasçılı metruk bina kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çan'da yıldırımın düştüğü 12 mirasçılı metruk bina kül oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Yaykın köyünde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 12 mirasçısı olan metruk bina kül oldu.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Yaykın köyünde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 12 mirasçısı olan metruk bina kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaykın köyünde Bekir Kahveci ve 2 mirasçısıyla ortak olarak alınan ancak bir süre sonra mirasçıların ölümüyle 12 çocuğa kalan metruk bina, akşam yıldırım düşmesi sonucu yandı. Köylülerin Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istemesi üzerine köye giden itfaiye ekipleri, yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Metruk bina tamamen yanarken, itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Çan'da yıldırımın düştüğü 12 mirasçılı metruk bina kül oldu

Çan'da yıldırımın düştüğü 12 mirasçılı metruk bina kül oldu

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