Çan'da küçük sanayi sitesinin içme suyu problemi çözüldü
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Çan'da küçük sanayi sitesinin içme suyu problemi çözüldü

22.10.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.10.2020 12:05
Çan'da küçük sanayi sitesinin içme suyu problemi çözüldü

Çan'da Küçük Sanayi Sitesi esnafları tarafından uzun yıllardır akması yönünde çözüm bekleyen içme suyu çeşmesi, Çan Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışma sonucu akar hale getirildi.

Çan'da Küçük Sanayi Sitesi esnafları tarafından uzun yıllardır akması yönünde çözüm bekleyen içme suyu çeşmesi, Çan Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışma sonucu akar hale getirildi.

Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi paylaşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "300 metre boyunca kazı çalışmasıyla yeni içme suyu hattı çektiğimiz ve mevcut çeşmenin haricinde iki ilave çeşme içinde yeni içme suyu hatları ekiplerimiz tarafından döşendi. İlave olacak çeşmelerden bir tanesi de hayır sever vatandaşlarımız tarafından hayata geçirilmiştir. Çan Belediyesi olarak Küçük Sanayi Sitesi esnaflarımızla işbirliği içerisinde sanayi sitemizin içme suyunu çözüme kavuşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Çan'da küçük sanayi sitesinin içme suyu problemi çözüldü
Çan'da küçük sanayi sitesinin içme suyu problemi çözüldü
Çan'da küçük sanayi sitesinin içme suyu problemi çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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