Can Bonomo - Kaplan şarkı sözleri! Kaplan şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Can Bonomo - Kaplan şarkısı 16 Nisan Cuma günü Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 75 bin izlenme ve 5 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Can Bonomo - Kaplan şarkı sözleri nelerdir? Can Bonomo - Kaplan şarkısının tüm sözleri nedir?

Can Bonomo - Kaplan şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca şarkı hakkında bilgileri de sizlere paylaşacağız.

CAN BONOMO - KAPLAN ŞARKI SÖZLERİ

Sorma, delik deşikti her şey.

Sarhoştum üstelik hatırlıyorum da.

Sorma, tükendi yol tükendi sık dikenli bir gülün ortasında.

Sorma ciğerlerim bitikler, cebimde narkotikler.

Sonra kafamda çaldı bu şarkı dinledim durmadan, sen hiç duymadan.

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Şehir biner bu sırtıma birden döner başım.

Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım.

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Sorma, delik deşikti her şey.

Yalnızdım üstelik dünyada yerim dar.

Sorma, kötüydü insanlar kötüydü yabancı ve yalancıydılar.

Sorma şu ceplerim delikler o da kaygıları tetikler.

Sonra kafamda çaldı bu şarkı dinledim durmadan, sen hiç duymadan.

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Durdu dönen değirmen bilmenin gerginliğinden.

Egzama kaplı kaplan uyku gelmedi haplan.

Yoksayılmış hastalar yatak döşek nadastalar.

Egzama kaplı kaplan uyku gelmedi haplan.

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Can Bonomo - Kaplan 16 Nisan günü Youtube'a yüklenmiştir. Çok kısa sürede 75 bin izlenme ve 5 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz ve Müzik: Can Bonomo

Düzenleme: Can Saban

Bas ve Bas klarnet: Orhan Deniz

Kayıt, Mix Mastering: Ali Rıza Şahenk

Kapak Tasarım: Öykü Karayel

Fotoğraflar: Aylin Güngör