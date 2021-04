Can Bonomo - Kaplan şarkı sözleri! Kaplan şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Can Bonomo - Kaplan şarkısı 16 Nisan Cuma günü Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 75 bin izlenme ve 5 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Can Bonomo - Kaplan şarkı sözleri nelerdir? Can Bonomo - Kaplan şarkısının tüm sözleri nedir?