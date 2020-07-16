Can Bonomo, annesinin adını taşıyan şarkısının klibinde eşini oynattı Rock müziğin başarılı ismi Can Bonomo, annesinin adını taşıyan "Güneş" isimli yeni şarkısı ve klibini geçtiğimiz gün Avrupa Müzik markası ile yayınladı

Klip, girdiği gün itibarıyla büyük bir ilgi görerek YouTube Trend Videolar listesinde yerini aldı. Can Bonomo'ya Güneş şarkısının klibinde eşi Öykü Karayel, müzisyen dostları ve yakın arkadaşları eşlik etti. Klibin yönetmeni Ali Rıza Şahenk de Bonomo'nun yakın ekip arkadaşlarından.

"KENDİNİZE AYIRACAK ÜÇ DAKİKANIZ VARSA..."

Can Bonomo, Güneş ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: & ; Benim için çok özel ve çok değerli bu şarkıyı Sevgili Annem Güneş'e ithaf ediyorum. Bu karanlık yılın bitmeyen mücadelesi içerisinde kendinize ayıracak üç dakikanız varsa, en yakın dostlarımla beraber kaydettiğimiz videoyu mutlaka izleyin. Umarım bize iyi geldiği kadar sizlere de iyi gelir...





ŞARKININ KAPAK GÖRSELİNİ KUZENİ YAPTI

Sözü ve müziği Can Bonomo'ya at olan şarkının düzenlemesi Can Saban imzası taşıyor. Kayıt, mix ve mastering'i, Ali Rıza Şahenk tarafından yapılan ve The Fatlab'de kaydedilen şarkının kapak görseli Bonomo'nun kuzeni Joel Özkesen'e ait.

Can Bonomo'nun yeni şarkısı Güneş ve klibi, tüm dijital platformlarda yayında.





Kaynak: Snob Magazin