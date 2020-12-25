Çan Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çan Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor

25.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:56
Çan Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor

Çanakkale'nin Çan Belediyesi karantinada olan vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Çanakkale'nin Çan Belediyesi karantinada olan vatandaşları yalnız bırakmıyor.

İstiklal Mahallesi Güngören mevkii 1,2,3,4,5 sokak, korona virüs vakalarının yayılımını engellemek amaçlı İlçe Umumi hıfzıssıhha kurulu kararınca 23.12.2020 tarihinde 10 gün süre ile karantina altına alındı. Uygulanan karantina sonucunda vatandaşların mağdur olmaması için sıcak ekmek dağıtımı yapıldığını belirten Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Sabahın erken saatlerinde zabıta ekiplerimizin dışarı çıkmanın yasak olduğunu anons etmelerinin ardından sıcak ekmekler zabıta ekiplerimiz ve sorumlu personelimiz tarafından vatandaşlarımız ile temas etmeden, hijyen ve mesafe kurallarına uygun şekilde hemşerilerimizin kapılarına bırakıldı. Bu süreçte 153 Mavi Masa birimimiz ve tüm personelimiz ile birlikte vatandaşımızın yanındayız" dedi. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor
Çan Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor
Çan Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor
Çan Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor
Çan Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Vitor Hugo Samet Aybaba Rıza Çalımbay Mbwana Samatta Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çan Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:56:39. #1.15#
title