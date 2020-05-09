Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Can Ataklı hakkında, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene "Facia" dediği sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Can Ataklı hakkında, 23 Mart'ta özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

"DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAYICI BEYANDA BULKUNMADIM"

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli sıfatıyla yer alan Ataklı hakkında yapılan suç duyurularına yer verildi. Şüpheli Ataklı'nın da ifadesinin de yer aldığı iddianamede, Ataklı'nın "EBA TV yayını hakkındaki beyanlarının suç teşkil etmediğini, kimsenin dini değerlerine karşı aşağılayıcı beyanda bulunmadığını, böyle bir kastı da olmadığını" söylediği kaydedildi.

CAN ATAKLI'NIN SÖZLERİ HATIRLATILDI

İddianamede, şüpheli Can Ataklı'nın programda, yapılan eğitim faaliyetleri hakkında görüşlerini beyan ederken ilk yayının başörtülü bir öğretmen tarafından sunulmasına tepki gösterdiği, bu hususta yaptığı konuşma sırasında "..milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış..", "...Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak..", "...Kardeşim o kafa yapamaz, sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmenle başlamak kadar bence facia bişey olmaz.." sözlerini sarf ettiği anlatıldı.

1 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bu sözlerin inançları gereği giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini aşağılayıcı nitelikte olduğu kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, Ataklı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA