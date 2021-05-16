Çamura saplanan inek kurtarıldı
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Çamura saplanan inek kurtarıldı

Çamura saplanan inek kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'da Yazıcı Barajı yolu üzerinde otladığı esnada dere yatağında çamura saplanan inek itfaiye ekibinin çalışması ile kurtarıldı.

Ağrı'da Yazıcı Barajı yolu üzerinde otladığı esnada dere yatağında çamura saplanan inek itfaiye ekibinin çalışması ile kurtarıldı.

Merkeze bağlı Çamurlu köyünden bir vatandaşa ait inek, Yazıcı Barajı yolu üzerinde otladığı esnada dere yatağında bulunan bataklıkta çamura saplandı. Çevredeki çobanlar ineği saplandığı yerden kurtaramayınca Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekibi, halat bağlayarak saplandığı yerden kurtardığı ineği, sahibine teslim etti. - AĞRI

Çamura saplanan inek kurtarıldı
Çamura saplanan inek kurtarıldı
Çamura saplanan inek kurtarıldı
Çamura saplanan inek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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