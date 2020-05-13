Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı İstanbul'da Büyük Çamlıca'da televizyon vericisi olarak inşa edilen Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken kuleden duman yükseldiği görüldü.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın en yüksek noktalarından biri olan Çamlıca'da yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde dumanlar yükseldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA