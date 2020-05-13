Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
İstanbul'da Büyük Çamlıca'da televizyon vericisi olarak inşa edilen Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken kuleden duman yükseldiği görüldü.
13.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:57
İstanbul'da Anadolu Yakası'nın en yüksek noktalarından biri olan Çamlıca'da yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde dumanlar yükseldi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
Kaynak: DHA