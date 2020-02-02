02.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:16

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde "Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz " projesinin sonuna gelindi.



Merkez Yeni Camiide düzenlenen kapanış programına katılan İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, öğrencilere hediye takdim etti. Çocukların 15 günün sonunda aldıkları puanlarla kazandıkları hediyeleri veren Ermiş, şunları söyledi, " Ara karne tatilinde vaktini camide geçiren çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ederek vakit buldukça çocuklarımızı aileleriyle birlikte camiye davet ettik. Bizlerde Kadir Güney hocamla birlikte cami din görevlileri olarak çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyoruz. Buradaki amaç namaz vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak, ezberlerini ve dualarını tazelemek, bir arada kaynaşmayı sağlamaktı. Maddi manevi destek olan esnafımıza ve cemaatimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA