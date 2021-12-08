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Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadıSivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar çifte minareli Hatipler camisinin bir minaresinin yıkılmasına neden...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadı Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar çifte minareli Hatipler camisinin bir minaresinin yıkılmasına neden oldu Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar çifte minareli Hatipler camisinin bir minaresinin yıkılmasına neden oldu.

SİVAS (İHA) - - Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadı

Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar çifte minareli Hatipler camisinin bir minaresinin yıkılmasına neden oldu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar çifte minareli Hatipler camisinin bir minaresinin yıkılmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay gece yarısı Sivas'ın Ulaş ilçesi şehir merkezinde bulunan Hatipler Camisinde yaşandı. Geceden bu yana etkili olan kuvvetli rüzgar çifte minareli caminin minarelerinden birinin yıkılmasına neden oldu. Minare tamamen yıkılırken caminin çatısında da hasar oluştu. Olay sırasında camide kimsenin bulunmaması olayı bir yaralanmayı önledi. Çevrede ikamet edenler minarenin büyük bir gürültü ile yıkıldığını belittiler. Sivas İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş ve Cami imim hatibi Murat Güveç camide hasat tespit çalışması yaptı.

Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadıSivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar çifte minareli Hatipler camisinin bir minaresinin yıkılmasına neden...

Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadıSivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar çifte minareli Hatipler camisinin bir minaresinin yıkılmasına neden...

Caminin minaresi kuvvetli rüzgara dayanamadıSivas'ta etkili olan kuvvetli rüzgar çifte minareli Hatipler camisinin bir minaresinin yıkılmasına neden...

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