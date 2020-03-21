Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün, ülkemizde görülmesinin ardından birtakım tedbirler alındı. Alınan kararlar dahilinde, camilerde toplu namaz kılınmasının yasaklanması da bulunuyor. Sosyal medyada yayılan bir video ise neden bu yasakların dikkate alınması gerektiğini açık bir şekilde gösteriyor.

Koronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan önlemler açıklandı. Uygulamaya konulan tedbirler arasında, camilerde cuma namazı dahil olmak üzere toplu şekilde namaz kılınmaya da ara verildi. Sosyal medyada dolaşan videoda, camideki bir şahsın elini tükürükleyerek cami kolonuna ve merdiven başına sürdüğü kayıt altına alındı.

HIZLA TÜM DÜNYAYA YAYILDI

İlk olarak Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, çok kısa bir sürede onlarca ülkeye yayıldı. Pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan virüsün aşısı için çalışmalar devam ederken, ülkeler de koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli tedbirler aldı. Evden çıkmayın çağrısı, okulların tatil edilmesi ve sokağa çıkma yasağı farklı yerlerde alınan önlemler arasında bulunuyor.

CEMAATLE NAMAZ KILINMASINA ARA VERİLDİ

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi üzerine ülkemizde de önlemler alınmaya başlandı. Riskli grubun ve yurt dışından gelen kişilerin 14 gün kuralına uyması istenirken, devamında okullardaki eğitime ara verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara yapılan 'Evde Kalın' uyarısı ile birlikte bir tedbir de camiler için alındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir." dedi.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI 670'E ULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 670'e ulaştı. Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 olarak açıklandı.