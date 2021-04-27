Camiler açık mı? Camiler kapandı mı?
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Camiler açık mı? Camiler kapandı mı?

Camiler açık mı? Camiler kapandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'e kadar tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Gelişme sonrası Camiler açık mı? Camiler kapandı mı konuları merak edildi.

Bakanlıkta düzenlenen video konferans toplantısında, 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma tedbirleri değerlendirdi. Bakan, Camiler açık mı ve Camiler kapandı mı gibi merak edilen konuları da yanıtladı.

CAMİLER KAPANDI MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanma sürecinde en çok merak edilen konulardan olan "Camiye gidilebilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Soylu, ''Vatandaşlar mahalledeki camilere giderek namaz kılabilecek'' ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, bu süreçte valilere, emniyet müdürlerine ve jandarmaya büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Şehir giriş ve çıkışları ciddi şekilde kontrol altında olacak. Orada herhangi bir eksiklik istemiyoruz. Eğer burada bir kontrol olmazsa sürecin suistimali çok kolay olur" dedi.

Özellikle birtakım muafiyetlerin de suistimal edildiğini ifade eden Soylu, "Yani otel rezervasyonu yaptırmış gibi yapıyor yola çıkıyor veya sanki bahsettiğiniz alanlardaki şirkette çalışıyormuş gibi yapıyor kendi güzergahı dışında bunu kendine ait bir muafiyet alan olarak tanıyor. Millet fedakarlık yapar evde otururken eline aldığı kağıtla birlikte 'Ben şu şirkette çalışıyorum' diyor ve bunu istismar ediyor. Bir önceki uygulamada rehberlik etmeyi, daha ziyade bu konuda uyarmayı, çok büyük bir kasıt ve ihmalde sürdürülebilirlik varsa bu konuda adli idari işlem yapmayı öneriyorduk. Ama şimdi yeni bir dönem geldi, toplumumuzun büyük bir kesimi evinde kalacak. İşinden yoksun olacak" diye konuştu.

"MAHALLEDEKİ CAMİDE NAMAZ SERBEST"

Soylu, vatandaşların mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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