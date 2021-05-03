Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti
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Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini ihya etmek isteyenler vatandaşlar, korona önlemleri nedeniyle kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaştı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek tam kapanma uygulaması başladı. Kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından birtakım tedbirler yayınlanırken, vakit ve Cuma namazları dışında camilerde bulunmak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

İTİKAFA GİDENLER ENGELLE KARŞILAŞTI

Alınan kararlara rağmen birçok ilde de Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini ihya etmek isteyenler camilerde ibadete başladı. Gaziantep'te ise itikafa girenler gittikleri camilerde kolluk kuvvetlerinin engeliyle karşılaştı. Yaşanan olayları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.

POLİS UYARDI, BEKÇİ GAZ SIKMAYA DEVAM ETTİ

Paylaşılan görüntülerde, bir bekçinin biber gazı sıktığı sırada başka bir polisin biber gazı sıkılmaması için uyarıda bulunduğu ancak bekçinin ısrarla biber gazı sıkmaya devam ettiği görüldü.

İTİKAF İBADETİ NEDİR?

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", Ramazan'ın son 10 gününde yapılıyor.

Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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