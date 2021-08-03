Cami kubbesinde ayağı zincire takılan leylek kurtarıldı
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde cami kubbesindeki zincire ayağı takılan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde cami kubbesindeki zincire ayağı takılan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeş Camisi'nin kubbesindeki yuvaya yakın olan zincire ayağı takılan leyleği görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ekip, merdivenle kubbeye çıkarak, leyleği kurtardı. Leylek, sağlık kontrolünün ardından tekrar bulunduğu bölgeye bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal