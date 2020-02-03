03.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:38

Karlıova'da "Cami, Çocuk ve Namaz Buluşması"na katılan öğrencilere hediye verildi.

Karlıova İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak, yarıyıl tatilinde etkinliğe gelen 33 öğrenciye hediyelerinin verilmesi için Ulu Camide tören düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Gençlerimizin manevi ve milli değerleriyle beslenerek yetişmelerini önemsiyor ve bu alandaki fırsatları değerlendiriyoruz. Caminin hayatımızın içinde bir yeri olması gerektiği gibi caminin içinde bir hayat inşa etmeliyiz." dedi.

Daha sonra öğrencilere hediyelerinin verildiği programa Belediye Başkanı Veysi Bingöl, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Bingöl, İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Duman da katıldı.

Kaynak: AA