Çameli Belediyesi sokak hayvanlarına özel ilgi gösteriyor
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Çameli Belediyesi sokak hayvanlarına özel ilgi gösteriyor

13.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:14
Çameli Belediyesi sokak hayvanlarına özel ilgi gösteriyor

Çameli Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaktaki dostlarını yalnız bırakmayarak beslenme noktalarına ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere mama bıraktı.

Çameli Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaktaki dostlarını yalnız bırakmayarak beslenme noktalarına ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu yerlere mama bıraktı.

Korona virüs salgını riski nedeniyle ilçe genelinde vatandaşlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sağlamak için tüm tedbirlerini alan Çameli Belediyesi, genelge sonrası 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmesinde önemli rol alarak mama dağıtımlarını sıklaştırdı.

"Çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sokağa çıkma kısıtlaması harici günlerinde bile düzenli olarak mama takviyesi gerçekleştirdiğini belirtti. Başkan Arslan, "Sokak hayvanlarına önem veriyoruz bazen günde 2 kere mama takviyesi gerçekleştiriyoruz ve yavrularını besleyen ya da yavru bekleyen can dostlarımıza daha çok önem veriyoruz. Her canlı bizim çok önemli onlarda bir can taşıyor yavru köpeklerimize ve kedilerimize süt takviye ediyoruz. Yavru köpek ve kedi tıpkı bebeklerdeki gibi sık beslenmeye ihtiyacı duyar. Gün içerisinde belli periyotlarla en az 3-4 defa karınlarının doyurulması gerekir. Patili dostlarımızın özellikle sokağa çıkma yasağında aç kalmaması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama bırakarak aç kalmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Çameli Belediyesi olarak çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" dedi. - DENİZLİ

Çameli Belediyesi sokak hayvanlarına özel ilgi gösteriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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