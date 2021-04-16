Camdaki Kız Sema kim? Camdaki Kız Sema gerçek hikayesi ne? Nalan'ın gerçek annesi kim?

Camdaki Kız Sema karakteri merak ediliyor. Camdaki Kız dizisinin Sema karakteri ilgiyle araştırılıyor. Nalan'ın annesinden gördüğü psikolojik şiddette Sema karakterinin etkisi araştırılıyor. Peki ama Camdaki Kız Sema kim? Camdaki Kız Sema gerçek hikayesi ne? Nalan'ın gerçek annesi kim?

Camdaki Kız dizisinde Feride karakteri hayal olarak Sema karakterini görmektedir. İzleyiciler Camdaki Kız Sema kimdir sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Camdaki Kız Sema ile ilgili bilgiler...

Camdaki Kız Sema kimdir?

Camdaki Kız dizisinde Sema karakteri aslında Nalan'ın gerçek annesidir. Nalan, ergenliğe girdiği günden itibaren annesi Feride tarafından sürekli kontrol edilmiş, ancak kısıtlı hayatına rağmen kendisini geliştirmiş bir kızdır. Anne Feride'nin geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan'a çektirir. Bu travma ise Nalan'ın gerçek annesi Sema ile ilgilidir. Aynı adı taşıyan kitaptan uyarlanan hikayeye göre Nalan'ın annesi öz dayısı tarafından tecavüze uğramış ve Nalan'ı dünyaya getirmiştir. Sema Nalan'ı dünyaya getirirken vefat etmiştir. Kızının ölümü ardından bir daha eskisi gibi olmayan Feride, bir daha aynı şeyi yaşama korkusuyla Nalan'ın hayatını kabusa çevirmiştir.