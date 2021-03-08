Camdaki Kız 'kayıt' dedi
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Camdaki Kız 'kayıt' dedi

08.03.2021 08:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:12
Camdaki Kız 'kayıt' dedi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan "Camdaki Kız" yakında Kanal D'de başlıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan "Camdaki Kız" yakında Kanal D'de başlıyor. Ön hazırlık sürecini tamamlayan ekip, geçtiğimiz günlerde kayıta başladı. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol ve Tamer Levent yer alıyor.

GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİ

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı diziyi Nadim Güç yönetiyor. Gerçek bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak "Camdaki Kız" seyircilere "Neden aşık oluruz?", "Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" sorularını sorduracak.

Kanal D bana uğurlu geliyor

"Camdaki Kız"ın oyuncu kadrosunda yer alan Hande Ataizi "Çekimlere başladık, ekip de çok iyi. Bütüne bakınca her şey yerine oturmuş vaziyette. Kanal D bana uğurlu gelir, hep iyi işlerim orada olmuştur. Bu da uğurlu gelsin. Gerçek ve bizden hikayeler" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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