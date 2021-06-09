Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor
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Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın 9. bölüm sezon finalinden 2. fragman yayınlandı. Nalan ve Sedat'ın görkemli düğününe katılan Cana, gizli gizli buluştuğu Sedat'la öpüşüyor. Düğünden sonra zor anlar yaşayan Nalan, gözyaşları içinde annesinin kapısına geliyor ancak beklediği desteği göremiyor.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 10 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 9. bölümüyle sezon finali yapacak.

NALAN VE SEDAT EVLENİYOR

Camdaki Kız sezon finaline Nalan ve Sedat'ın düğünü damga vuracak. Yıllardır sert davrandığı Nalan'a korse giydiren Feride, artık kızına iyi davranmaya başlıyor. Öte yandan düğün günü Nalan'la konuşan babası, hayatıyla ilgili gerçekleri açıklamaya karar veriyor.

Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor

FERİDE'DEN CANA'YA TEHDİT

Düğüne gelen Cana, Sedat'la kimsenin olmadığı bir yerde öpüşüyor. Karşısında Cana'yı görünce çılgına dönen Feride, saçlarından tutarak "Cehennem nasıl bir yermiş öğreteceğim sana" diyor. Düğünün sonunda Sedat'la baş başa kalınca zor anlar yaşayan Nalan, "Sana çok ihtiyacım var" diyerek annesinin kapısına geliyor. Ancak Feride, karşısında gözyaşlarına boğulan kızını geri çeviriyor.

Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor
Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor
Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor
Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor
Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor
Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor
Camdaki Kız'ın sezon finalinden 2. fragman yayınlandı! Sedat, düğününde yasak aşkıyla öpüşüyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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