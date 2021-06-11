Camdaki Kız ekibinin başarı yemeği
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Camdaki Kız ekibinin başarı yemeği

Camdaki Kız ekibinin başarı yemeği
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi "Camdaki Kız" dün sezon finali yaptı.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi "Camdaki Kız" dün sezon finali yaptı.

Başarılı bir sezonu geride bırakan dizi ekibi önceki gün Cihangir Sur Balık'ta düzenlenen yemekte bir araya geldi. Geceye Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Feri Baycu Güler, Nur Sürer, Şerif Erol, Hamza Yazıcı, Merve Polat, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek, Tamer Levent, Enis Arıkan katıldı.

Yemeğe geç kalan Enis Arıkan "Ben dizide oynamayı hiç hayal etmiyordum. Ama dizideki karakterime aşık oldum. Dizideki karakter, gerçek hayatımla çok uyuşuyor. Ailem ve arkadaşlarım bir şey yapacakları zaman bana danışır. İyi bir dert arkadaşı ve kara kutuyumdur" dedi. Pandemi kısıtlamalarından dolayı yemek 21.00'de son buldu.

Mekan çıkışı oyuncular, toplu poz verdi.

Kaynak: Hürriyet

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