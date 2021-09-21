Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakterini canlandıran kişinin Cihangir Ceyhan olduğu iddiası - Haberler Magazin
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Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakterini canlandıran kişinin Cihangir Ceyhan olduğu iddiası

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Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakterini canlandıran kişinin Cihangir Ceyhan olduğu iddiası

Camdaki Kız dizisinin yeni sezonunda Hayri karakterini canlandırması için Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Dizinin yayınlanan son fragmanında Hayri karakterinin Cihangir Ceylan olduğu ortaya çıktı.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakteri için İbrahim Çelikkol, Celil Nalçakan ve Erkan Kolçak Köstendil ile görüşüldüğü haberler i çıkmıştı.

CİHANGİR CEYLAN'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada Hayri rolü için Sıfır Bir Adana, Çukur ve Alev Alev dizilerinde rol alan Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü ileri sürülmüştü.

SON FRAGMAN İDDİALARI DOĞRULADI

Yeni sezonda yüzü bir türlü gösterilmeyen Hayri karakteri, bölüm fragmanında ilk kez görüldü. Böylelikle Hayri karakterini ise başarılı oyuncu Cihangir Ceylan'ın canlandırdığı ortaya çıktı.

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Camdaki Kız'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Hayri karakterinin kim olduğu ortaya çıkıyor

Camdaki Kız'ın 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Hayri karakterinin kim olduğu ortaya çıkıyor
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"Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakterini canlandıran kişinin Cihangir Ceyhan olduğu iddiası"
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"Camdaki Kız dizisinin yeni sezonunda Hayri karakterini canlandırması için Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldüğü ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Dizinin yayınlanan son fragmanında Hayri karakterinin Cihangir Ceylan olduğu doğrulanmış oldu. "

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Haber: Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakterini canlandıran kişinin Cihangir Ceyhan olduğu iddiası - Haberler Magazin
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