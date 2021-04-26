Camdaki Kız 4. bölüm 2. fragman izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Kanal D Camdaki Kız 3. son bölüm full tek parça izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız Kanal D ekranlarında yayınlanmakta. 3. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Camdaki Kız 4. bölüm 2. fragman izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Kanal D Camdaki Kız 3. son bölüm full tek parça izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız Kanal D ekranlarında yayınlanmakta. 3. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Camdaki Kız 4. bölüm 2. fragman izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Kanal D Camdaki Kız 3. son bölüm full tek parça izle!

CAMDAKİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

edat'ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan'ın üzerindeki baskıyı artırır. Nalan'ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana'yla buluşur. Cana, Nalan'la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat'a pahalıya mal olacaktır.

Sedat, Nalan'la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat'a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE

CAMDAKİ KIZ 4. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE