Cam Tavanlar nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılıyor? Cam Tavanlar çekildiği yer

Ekranların sevilen dizisi Cam Tavanlar'ın nerede çekildiği merak ediliyor. Peki, Cam Tavanlar dizisi nerede çekiliyor? Cam Tavanlar konusu nedir? Cam Tavanlar nerede çekildi? Cam Tavanlar hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Detaylar haberimizde...