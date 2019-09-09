Cam silerken ikinci kattan düşerek ölen kadın toprağa verildi

09.09.2019 18:02

Amasya'da cam silerken ikinci kattan düşerek hayatını kaybeden kadın, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Tuğba İkiz'in (40) cenazesi Havza ilçesine getirildi.

Yeni Mahallesi'ndeki ikametinde helallik alındıktan sonra Kevser Camisine getirilen İkiz'in cenaze namazını kayınpederi Ali İkiz kıldırdı. Ali İkiz, namaz esnasında gözyaşlarına hakim olmadı.

Cenaze namazına İkiz'in yakınları ile Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Ziyaret Belde Belediye Başkanı Mehmet Uyanık ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Ziyaret beldesinde 3 çocuk annesi İkiz, babasına ait evde ikinci katta cam silerken beton zemine düşmüş, kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı

Kaynak: AA