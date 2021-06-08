Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da bir dükkanda otururken dışarı çıkmak için ayağa kalkan şahıs cam kapıya çarptı.

Bursa'da bir dükkanda otururken dışarı çıkmak için ayağa kalkan şahıs cam kapıya çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir dükkanda masada oturan gruptan ayağa kalkan bir kişi, dışarı çıkmak için kapıya doğru yöneldi. O sırada cam kapıyı fark etmeyen şahıs sert bir şekilde cam kapıya çarptı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı