Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı
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Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı

Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir dükkanda otururken dışarı çıkmak için ayağa kalkan şahıs cam kapıya çarptı.

Bursa'da bir dükkanda otururken dışarı çıkmak için ayağa kalkan şahıs cam kapıya çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir dükkanda masada oturan gruptan ayağa kalkan bir kişi, dışarı çıkmak için kapıya doğru yöneldi. O sırada cam kapıyı fark etmeyen şahıs sert bir şekilde cam kapıya çarptı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı
Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı
Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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