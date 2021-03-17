Call of Duty Warzone'da 30 bin hileci banlandı!
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Call of Duty Warzone'da 30 bin hileci banlandı!

17.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:02
Call of Duty Warzone'da 30 bin hileci banlandı!

Call of Duty: Warzone hileciler karşısında duruşunu bozmuyor. Bu sefer de hile yaptığı tespit edilen 30 binden fazla hesap Activision tarafından yasaklandı.

10 Mart 2020'de çıkış yapan Call of Duty: Warzone serisinde kalıcı olarak banlanan hesap sayısı 330 bini aştı ve Activision böyle devam ederse bu sayısının her geçen gün artacağını belirtiyor.

CALL OF DUTY WARZONE'DA HİLECİLER BANLANMAYA DEVAM EDİYOR

Call of Duty: Warzone ücretsiz bir oyun olduğu için hile kullanırken tespit edilip yasaklanan oyuncular, farklı bir email adresiyle oyuna tekrar giriş yapıp oyuna dönebiliyor. Görünen şu ki hile kullanan oyuncunun tespit edilmesi ve yasaklanması uzun bir süreci kapsıyor. Bu durum da kesin bir çözüm olmaktan çıkıyor.

Activision bu duruma yönelik yaptığı açıklamada, hile karşıtı yazılımlarının yenileyeceklerini Warzone'ı daha oynanabilir bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Aralık 2020 itibarıyla Call of Duty: Warzone oyuncu sayısını 85 milyon civarlarına ulaştırmayı başarmıştı.

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