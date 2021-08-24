Call of Duty: Vanguard Ultimate Edition'ın Xbox dosya boyutu 270 GB!
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Call of Duty: Vanguard Ultimate Edition'ın Xbox dosya boyutu 270 GB!

Call of Duty: Vanguard Ultimate Edition'ın Xbox dosya boyutu 270 GB!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Call of Duty: Vanguard Ultimate Edition'ın dosya boyutu Xbox Store'a göre 270 GB'lık bir boyuta sahip olacak, ancak oyuncular tüm bu alanı kullanmayabilir.

Microsoft Store'da Call of Duty: Vanguard'ın Ultimate Edition Xbox dosya boyutu 270 GB olarak listelendi. Ancak bu sayı temel oyunun yüklendikten sonra ne kadar büyük olacağını doğru bir şekilde temsil etmiyor.

CoD serisi, genellikle lansman sonrası güncellemeleri almadan önce bile büyük yükleme boyutlarına sahip olmasıyla ün saldı. Call of Duty: Vanguard konsollarda hala büyük bir dosya boyutuna sahip olsa da, büyük olasılıkla dışarı aktarma sırasında 270 GB alanı tek başına doldurmayacak.

Call of Duty: Vanguard Ultimate Edition'ın Xbox One'da 75 GB ve Xbox Series X/S'de 95 GB alan kaplıyor. Dosya boyutu, her biri 50 GB olarak listelenen Xbox One ve Series X/S betalarını ayrı ayrı dahil edilerekte sıkıştırılabilir. Ayrıca Call of Duty Modern Warfare'e benzer bir şekilde, lansmanda daha büyük olduğu kanıtlanabilecek bazı 10 GB içerik paketleri de mevcut. Büyük olasılıkla ortalama bir kullanıcı, oyunun kendisini ve beta sürümünü yükleyecek ve betadan çıktıktan sonra depolamadan kaldıracaktır.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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